Agência do Trabalhador divulga vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou nesta segunda-feira (13), 31 vagas de emprego. Confira as oportunidades de emprego.

1 Almoxarife: Disponibilidade para viagem



1 Assistência Técnica: Para instalação de equipamentos – produtos de higiene



1 Auxiliar Contábil: Escrita Fiscal



1 Auxiliar Mecânico Autos: Manutenção para empilhadeira



1 Coordenador de Cobrança: Levar Currículo na Agência



1 Cortadeira: Atuar em áreas de estofados



1 Cortador a mão: Atuar em áreas de estofados



1 Costureira de Estofados



1 Design Industrial: Formação em Marketing, conhecimento em photoshop, corel e vídeos



1 Encarregado de Estofamento



1 Estoquista: Com curso de empilhadeira



1 Marceneiro



1 Mecânico de Manutenção: operar com Manutenção Básica



1 Mecânico: Máquinas Industriais



1 Mecânico: Suspensão e freio



1 Montador de Estruturas de Estofados



1 Montador de Móveis: Disponibilidade para viagens



1 Motoboy: Entregar currículo na agência do Trabalhador



1 Motorista de Caminhão: Curso MOP



1 Nutricionista: Possuir carteira B



1 Office Boy: Escala 5x1 bicicleta



1 Operador de CNC Automatizada: atuar em setor de usinagem



1 Operador de Extrusora: plástico



1 Operador de Máquinas: atuar em serraria



1 Operador de Molduradora



1 Pedreiro: atuar em loja de construção



1 Serralheiro: atuar em metalúrgica



1 Soldador: ter experiência com solda mig



1 Supervisor de Produção de Indústria Alimentícia



1 Tapeceiro



1 Vendedor Interno: ter experiência. Atuar em loja de materiais de construção