Mortes no trânsito têm queda de 33% em Arapongas

A Secretaria de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) de Arapongas divulgou nesta segunda-feira (13) dados referentes ao Placar da Vida 2019, através de registros consolidados entre a Guarda Municipal de Arapongas (GMA) e Polícia Militar. Apesar do aumento do número de acidentes - foram registrados 1.087 em 2019 contra 994 em 2018 -, o número de vítimas sofreu uma redução significativa. Foram oito em 2019 contra 12 em 2018, uma queda de 33%. Também houve diminuição também no número de atropelamentos: 33 em 2019, contra 37 no ano anterior.

“Em 2020, nossa atuação será ainda mais intensa para a diminuição dos dados estatísticos das ocorrências no trânsito em Arapongas, através das constantes campanhas, orientações e ações educativas. No ano passado, em atividades conjuntas com as demais Forças de Segurança do município, oportunizamos a toda a população diversas ações, promovidas nos bairros e centro, a fim de aproximar e levar informações indiscutivelmente importantes, atentando que a segurança no trânsito é uma simples questão de respeito e amor à vida”, afirma o secretário de Segurança, Paulo Argati. “Nossa atuação será mantida no que diz respeito à educação e mudança positiva na postura de nossos motoristas, motociclistas e pedestres”, acrescenta.

Ele frisa ainda que a secretaria vai buscar o fortalecimento da segurança através de ações como Maio Amarelo, Plano Municipal de Segurança Pública, Escolinha de Trânsito, Trânsito Seguro nos bairros, além de novos investimentos e reforços na sinalização de trânsito, através de pinturas e instalação de semáforos.