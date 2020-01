Primeira reunião de secretariado discute metas para 2020 em Arapongas

Na primeira reunião do ano com todos os secretários municipais, na manhã desta segunda-feira (13), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, pautou o plano de ações para a gestão em 2020, além de fazer um breve balanço do trabalho executado no ano passado. “Muito foi feito em 2019, com investimentos em diversas áreas, com obras e serviços que estão atendendo as reais necessidades dos araponguenses. Neste momento, temos que intensificar e colocar em prática tudo aquilo que aprendemos nos últimos três anos. Atuar dentro do orçamento, priorizando a qualidade e agilidade nos serviços, mantendo a união de ações entre as secretarias, sempre buscando o melhor para a população e o desenvolvimento da cidade”, frisou o prefeito.

Sérgio Onofre salientou o empenho que toda a gestão municipal deve ter, desde os serviços simples aos mais complexos. “Temos grandes obras em andamento, mas também já está comprovado que muitas vezes os serviços considerados de menor escala trazem grandes resultados, entre eles o plantio de flores, novas pinturas nos canteiros, melhorias nos acessos rodoviários, entre outros. Por isso, é preciso identificar e executar essas pequenas ações também porque comprovadamente elas dão resultado”, citou o prefeito.

Ele relacionou importantes obras que estão em andamento, como a revitalização da Praça Mauá e da Feira da Lua, a reforma da antiga estação ferroviária, onde será instalada a Secretaria da Cultura, a cobertura de quadras de esporte, construção do Centro de Lazer e Esporte do Interlagos e de um ginásio de esportes no Conjunto Araucária, entre outros, frisando que outras obras de peso devem ser iniciadas neste primeiro semestre. No final de 2019, a administração divulgou um balanço relacionando 62 obras conquistadas no atual mandato, num investimento de mais de R$ 42 milhões, o que dá uma média de mais de R$ 1 milhão por mês. Sérgio Onofre concluiu a reunião desejando um ano de muito trabalho e pedindo empenho a toda a equipe.

Participaram os secretários Valdecir Tudino (Indústria e Comércio), Lúcia Golon (Governo), Moacir Paludetto Jr (Saúde), Luiz Oquendo (Finanças), Ismailda Ferreira de Lima da Silva (Assistência Social), Niele Melo (Segurança Alimentar e Nutricional), Paulo Argati (Segurança), Geison Cortez (Cultura), Valdecir Scarcelli (Administração), Luiz Roberto dos Santos (Educação), Altair Sartori (Esportes), Renan Manoel (Meio Ambiente), além da diretora-presidente do Ippasa, Maria do Carmo Paiano Nihei, do procurador Jurídico, Rafael Felipe Citta, e do presidente da Codar, David de Oliveira. O vice-prefeito e secretário de Obras, Jair Milani, encontra-se em viagem e foi representado pelo engenheiro Ricardo Koike.