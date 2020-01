Após cometer roubo em Sabáudia, homem é preso em Arapongas

Um homem foi preso em Arapongas na tarde deste domingo (12), após cometer um roubo na cidade de Sabáudia.

A vítima relatou à polícia militar (PM), que um homem entrou em seu estabelecimento comercial e ficou consumindo água por alguns minutos, e em seguida, anunciou o roubo, com uma arma de fogo em punho. Após pegar uma quantia em dinheiro não divulgada, o homem fugiu em um veículo citroen de cor preta, sentido ao trevo da PR 218.

Ao passar por Arapongas, próximo a rodoviária da cidade, o carro suspeito foi visto por um policial que estava de folga, e comunicou a equipe de plantão. O veículo foi abordado e com o condutor foram encontrados um simulacro de pistola e parte do dinheiro que havia sido roubado no município vizinho. Ele foi reconhecido pela vítima e assumiu a autoria do roubo.



O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia de Arapongas.