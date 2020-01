Suspeito de aliciar filhos no tráfico de drogas é preso pela GM Arapongas 

A Guarda Municipal de Arapongas prendeu na tarde de ontem (10), na Rua Faisão, em Arapongas, um homem suspeito de aliciar os filhos crianças no tráfico de drogas.

De acordo com o boletim da GM, a equipe se deslocou até o endereço da ocorrência para prestar apoio ao Conselho Tutelar, que recebeu a denúncia sobre o aliciamento das crianças. Quando os guardas municipais chegaram até o local, encontraram o homem, que já é conhecido por traficar drogas, e fizeram buscas na casa, porém nada de ilícito foi encontrado. Os filhos do suspeito não se encontravam no local.

No entanto, após checagem no sistema, foi constatado que o suspeito estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Segundo informações da GM, o homem algemado foi encaminhado até a delegacia para cumprir a pena.