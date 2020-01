Reunião estuda projeto para incentivo à educação ambiental no Assentamento Dorcelina Folador

Em um primeiro encontro ocorrido na última quinta-feira (9), o gerente da Usina de Reciclagem de Arapongas, Silvano Santo, se reuniu com representantes do Assentamento Dorcelina Folador para tratar de assuntos voltados à educação ambiental. O intuito é levar incentivo, informações e técnicas aplicáveis para melhor separação do lixo reciclável e lixo comum. “Queremos somar esforços e atitudes positivas que esse trabalho seja cada vez mais presente entre à comunidade do Dorcelina Folador.

Recebemos esse convite e teremos grande satisfação em contribuir, orientando a população sobre a importância da separação do lixo, como fazê-lo corretamente. Fazer a separação correta do lixo é de extrema importância para o transporte e disposição adequada dos resíduos”, explica. Ele acrescenta ainda que todo o lixo reciclável do assentamento será destinado às Cooperativas de Recicladores, Zona Sul e Cidade dos Pássaros.

Nos próximos dias, uma nova reunião será realizada junto à comunidade do Assentamento Dorcelina Folador, levando a ideia do projeto para o restante das famílias. Atualmente, o Assentamento abriga aproximadamente 130 famílias integrantes do Movimento Sem Terra (MST), sendo responsável pela produção de 40 mil litros de leite por dia, além de produtos derivados, abastecimento do setor de merendas do município, sendo destaque na produção de alimentos, através da Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária União Camponesa (Copran).