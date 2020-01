Prefeitura e CMDCA empossam novos Conselheiros Tutelares

Nesta sexta-feira (10), a Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), deu posse aos novos conselheiros tutelares, que cumprirão mandato na gestão 2020/2024. O atual grupo de titulares é composto por cinco mulheres, sendo elas, Eliane Cereia Girassol, Eloise Cristina Hollandini, Fernanda Moreira de Freitas, Martha Marchiori e Cristiane Sanches Candreva.

A cerimônia de posse ocorreu na sede do Conselho Tutelar de Arapongas, contando com a presença do prefeito, Sérgio Onofre, entre outras autoridades. Em sua fala, Onofre salientou a importância da boa atuação do órgão na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. “É sempre válido reforçamos que terão daqui para frente um compromisso com toda a sociedade, e para isso, é necessário que o Conselho Tutelar seja um grupo unido e comprometido, para que possam fazer um grande mandato. Confio na capacidade de cada uma, assim como a dos suplentes. Vamos juntos buscar fazer um grande trabalho. A população votou e temos a obrigação de darmos sempre bons resultados. Conselho Tutelar não é emprego, é comprometimento”, afirmou.

Durante o evento, o promotor da 2ª Promotoria de Justiça de Arapongas, Dr. Marcos Vinícius Pesenti, complementou parabenizando os novos conselheiros tutelares, reafirmando o compromisso de atuação integrada junto ao Poder Judiciário. “Vocês são os porta-vozes e guardiões das nossas crianças e adolescentes. Por isso, a responsabilidade em garantir tais diretos é de suma importância.

Estaremos juntos com vocês ao longo desses quatro anos, para garantir que Arapongas seja referência em Conselho Tutelar em todo Estado do Paraná”, disse. Pesenti relembrou ainda que este ano marca também os 30 anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente(ECA) - conjunto de normas jurídicas brasileira que visa a proteção integral de crianças e adolescentes, através da aplicação de medidas e expedição de encaminhamentos ao judiciário.

Conforme a secretária de Assistência Social e também presidente do CMDCA, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, os membros do Conselho Tutelar seguem em capacitação, através de módulos específicos que tratam de noções básicas sobre legislação, com foco no Estatuto da Criança e do Adolescente, informações acerca das atribuições do Conselho Tutelar, bem como a importância do papel desses profissionais, a relação do conselho tutelar com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (poder judiciário, ministério público, poder executivo, organizações não governamentais, entre outros), além de demais temas de relevância.

"São 30 horas/aula para aperfeiçoamento desses profissionais. Temos a certeza que temos aqui uma equipe competente e capacitada. Estamos ansiosos com o trabalho daqui para frente", salienta.

Otimismo e atuação em equipe

Em discurso, como porta-voz do grupo, a conselheira tutelar Martha Marchiori, fez agradecimentos e reiterou a importância e compromisso junto ao Conselho Tutelar de Arapongas. “Assumimos diante de todos o compromisso de um trabalho sério, responsável e consciente, pautado dentro das nossas atribuições”, disse.

Também empossada, Eliane Girassol, retorna ao cargo com grandes expectativas. “Agradeço a oportunidade, estou contente e pronta para começar a trabalhar. Agora começamos de coração aberto”, finalizou.

Participaram também do evento os secretários de Administração, Valdecir Scarcelli, secretária de Governo, Lucia Golon, vereador Toninho da Saúde e familiares dos empossados.