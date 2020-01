Arapongas cumpre metas de vacinação e recebe incentivo financeiro do Ministério da Saúde

O município de Arapongas atingiu a cobertura vacinal de 98,85 % e recebeu do Ministério da Saúde um valor de R$ 116.960,00 como incentivo financeiro para implementação e fortalecimento das ações de ampliação da cobertura vacinal da Tríplice Viral e de prevenção, controle do surto e interrupção da cadeia de transmissão do sarampo.

Dos 20 municípios acima e 100 mil habitantes do Paraná, 15 conseguiram atingir a meta e Arapongas está entre eles. Os recursos que foram repassados pelo Ministério da Saúde fazem parte de uma estratégia de ampliação conforme cobertura vacinal alcançada pelo município

Pela portaria nº 2722, de 17 de outubro e 2019, do Ministério da Saúde, o município receberia este incentivo apenas se alcançasse cobertura vacinal com a vacina Tríplice Viral igual ou superior a 95% para a primeira dose (D1) em crianças de um ano de idade a um ano, onze meses e vinte e nove dias de idade; bem como manter atualizado o sistema do Ministério da Saúde acerca dos estoques das vacinas Tríplice Viral, Penta e Poliomielite.

“A Secretaria e Saúde, por meio o setor de imunização e os profissionais da atenção básica responsáveis pela imunização do município não mediram esforços para mobilizar pais e responsáveis por estas crianças e pudéssemos com isso alcançar a cobertura vacinal necessária e a crianças do nosso município protegidas”, afirma o secretário municipal de Saúde, Moacir Paludeto Júnior.

Conforme o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná – SESA-PR, publicado no dia 18 de dezembro de 2019, o Paraná havia apresentado 648 casos confirmados de sarampo, sendo que os mais próximos de Arapongas foram registrados nos municípios de Londrina, Maringá e Rolândia.