Guarda Municipal de Arapongas captura animais silvestres no perímetro urbano

O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal de Arapongas, realizou ontem (09), a captura de dois animais silvestres em perímetro urbano na cidade.

Um dos casos aconteceu no Jardim do Sol, onde uma ave da espécie coruja buraqueira foi encontrada no quintal de uma residência. O animal estava ferido e apresentava uma fratura no bico. Os agentes capturaram a ave e encaminharam para a secretaria de Meio Ambiente do município para receber cuidados veterinários.



Outro caso aconteceu no Residencial Araucárias, onde foi realizada a captura de um filhote de lagarto, que estava dentro de um estabelecimento comercial. Após a captura, o animal foi solto em local adequado, em seu habitat natural e distante do perímetro urbano.