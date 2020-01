PM de Arapongas prende suspeitos de roubos e receptação

A polícia militar de Arapongas prendeu, na noite de ontem (09), dois homens suspeitos de receptação e tráfico de drogas. Um terceiro suspeito foi preso no mesmo local, por posse ilegal de arma e furto. A ocorrência foi registrada na Vila Sampaio.

Através de denúncias, os policiais chegaram ao endereço onde estaria acontecendo a receptação de objetos furtados e tráfico de drogas. Dois homens foram abordados no local, e durante a busca pessoal, foi localizada uma corrente de ouro que era produto de furto. Já no interior da residência, foram localizadas diversas joias em ouro que também eram produtos de furto. Também foi encontrada uma porção de maconha pesando 35 gramas. Também foram localizadas algumas folhas de cheques, que seriam de usuários de drogas que iam até à residência comprar os entorpecentes. Os dois rapazes foram presos em flagrante.



Mais tarde, os policiais retornaram ao endereço e abordaram um terceiro suspeito, que teria participado de um furto a residência na cidade e levado uma arma de fogo. Na busca pessoal realizada pela equipe nada foi encontrado com ele, mas durante a busca na residência foi localizado em cima do telhado e embaixo do rufo, uma arma, sem munição. Os policiais encontraram ainda um aparelho de som e um anel de prata, que também teriam sido furtados do mesmo local. O homem confessou o crime e foi encaminhado preso para a delegacia da cidade.