Agência do Trabalhador de Arapongas orienta para solicitação online do Seguro Desemprego

A Agência do Trabalhador de Arapongas informa aos usuários que a solicitação do Seguro Desemprego pode ser feita online, através do site: https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou pelo aplicativo “SINE FÁCIL”. Para utilizar o novo serviço é simples:

1 – Cadastrar o acesso ao portal

2 - Entrar com CPF e senha

3 – Clicar na opção “Seguro Desemprego” e seguir o passo a passo

Saiba mais em: https://empregabrasil.mte.gov.br/

Para dúvidas e demais esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato com a Agência do Trabalhador, através do telefone: 3275-1596, ou diretamente na agência (Rua Condor, 1145 – Centro).