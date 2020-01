Município reforça patrulhamento em prédios públicos após arrombamentos, em Arapongas

Em menos de uma semana, Arapongas registrou 3 casos de invasão a prédios públicos, todos do setor da Educação. Dois casos aconteceram em Centros de Educação Infantil (CMEIs), onde um deles teve diversos objetos furtados, e outro em uma escola municipal. A Secretaria de Segurança do município informou que irá reforçar os patrulhamentos noturnos.

Na última sexta-feira (03), o CMEI Esther Otero Mello, que fica no Conjunto Águias, foi alvo de vandalismo. Nada foi levado, porém muitos danos foram causados no interior do prédio.



Já na última segunda-feira (06), foi a vez do CMEI Julia Chiappinn, localizado na Vila Araponguinha, ser arrombado durante a noite.A Guarda Municipal (GM) esteve no local, encontrou uma das portas arrombadas e todos os objetos dos armários jogados no chão. Os invasores levaram diversos eletrodomésticos, além de alimentos e toda a carne da merenda das crianças que estava no freezer.



Nesta quarta-feira (08), a escola municipal Getúlio Vargas, localizada na Rua Faisão, teve o portão de acesso ao setor de lavanderia arrombado. O cadeado estava estourado e a porta que dá acesso a cozinha estava com a fechadura danificada, porém, os ladrões não conseguiram entrar no prédio. Um vigia que trabalha no local disse que realizou rondas durante a madrugada e que durante seu turno, não havia ocorrido o dano.



De acordo com o secretário municipal de Segurança e Trânsito de Arapongas Paulo Sergio Argati, essa época do ano é propícia para a ação dos marginais, mas um reforço no efetivo que realiza o patrulhamento dos prédios públicos já está sendo providenciado. “Chegando a época do recesso, com fechamento dos prédios públicos da área de educação, aumentam esses casos, embora a gente tenha intensificado a presença dos agentes de segurança nesses locais”, explicou o secretário.



Para conter essa onda de arrombamentos, Argati afirma que foram realocadas equipes da Guarda Municipal para fazer patrulhamento nestes locais, principalmente durante a noite e madrugada, até que o sistema de monitoramento com câmeras e alarmes sejam instalados.



“Estamos com orçamentos prontos para instalação de câmeras e alarmes ainda no primeiro semestre deste ano, que devem cobrir em 80% os prédios públicos do município. Temos hoje mais de 40 prédios monitorados, onde nunca houve vandalismo ou furto. Acreditamos que com a ampliação da rede de monitoramento, essas práticas devem diminuir ainda mais”.





Calendário escolar não será afetado



De acordo com o secretário municipal de Educação professor Luiz Roberto dos Santos, o “Peta”, o início das aulas não será prejudicado pelo ocorrido. “Já estamos realizando todos os reparos necessários nos locais prejudicados, e mantemos o início do nosso calendário escolar para o dia 05 de fevereiro”, afirmou.



Santos lamenta as invasões e conta que o prejuízo estimado em um dos locais mais destruídos, chega a R$ 20 mil. “No CEMEI da Vila Araponguinha levaram tudo, desde os computadores aos alimentos. Todas as portas foram arrombadas e destruídas, os reparos ali vão chegar aos 20 mil reais. O que nos entristece, é que muitas vezes, são pessoas da própria comunidade que realizam esses furtos e vandalismo, alguns podem até ter filhos, irmãos ou sobrinhos estudando ali. É muito triste”, lamenta o secretário.