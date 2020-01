Centro de Monitoramento Municipal de Arapongas divulga relatório de 2019

Mantendo a segurança nos prédios próprios e demais espaços públicos, o Centro de Monitoramento Municipal divulgou nesta quinta-feira (09) o relatório das ações realizadas ao longo de 2019. Conforme os dados, de janeiro a dezembro do ano passado foram executadas 52.080 vistorias nos espaços públicos, divididos em oito setores. Todas as rondas são feitas pelos agentes de vigilância. Os dados mostram também o registro total de 208 atendimentos, que incluem situações de orientações, informações, reativação de alarmes, e demais alterações.

Conforme o coordenador do Centro de Monitoramento Municipal, Patrício Loriano, em 2019 foram registrados o total de 13 arrombamentos/furtos e 12 situações de vandalismo. “Vale ressaltar que com a implantação dos serviços vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Trânsito (Setran) no final de 2017, houve uma mudança positiva em relação às situações de arrombamentos e furtos. Nos anos anteriores, eram registrados mensalmente de 10 a 15 arrombamentos e situações de vandalismo nos prédios públicos”, relata.

Ainda no final do ano passado, novos pontos públicos receberam câmeras, ampliando o sistema de videomonitoramento. Entre os locais, constam o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do Conjunto Tropical, novas Unidades Básica de Saúde (UBS’s) da Vila Araponguinha e Jardim Primavera – iniciativa em conjunto com a Secretaria de Saúde, além da Rodoviária Municipal que recebeu a instalação de 14 novas câmeras (Full HD de alta resolução). “ Nosso intuito é de que mais espaços públicos recebam tal serviço, fortalecendo a segurança e otimizando o trabalho dos nossos vigilantes”, incluiu o secretário de Segurança, Paulo Argati.

Integram atualmente o Centro de Monitoramento Municipal 71 vigilantes - funcionários de carreira que prestam este serviço, executado através de recursos próprios – desenvolvendo ações na própria central, além de rondas e permanência fixa em determinados locais. Arapongas conta com 147 prédios próprios, entre eles, Paço Municipal, Academias ao Ar Livre, Praças, Escolas, Centros Municipais de Educação Infatil (CMEI’s), Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). Todos recebem vistorias diariamente.