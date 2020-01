PM prende 4 homens após roubo a mão armada em loja no centro de Arapongas 

A polícia militar (PM) de Arapongas prendeu 4 homens que praticaram roubo a mão armada na região central da cidade, na noite de ontem (08). O crime foi registrado em uma loja da Rua Rouxinol.

De acordo com o relatório da PM, havia denúncia de que 4 homens estavam fugindo sentido a biblioteca municipal da cidade, após praticarem um roubo em uma loja nas proximidades. Eles estariam armados de pistola e teriam levado dinheiro e alguns objetos. As vítimas repassaram as características dos suspeitos, e os policiais iniciaram patrulhamento na região.



A equipe policial avistou então os quatro suspeitos, entrando em veículo passat, de cor prata, com diversos objetos na mão. Foi dada voz de abordagem, e os suspeitos dispensaram no chão os objetos e um simulacro de pistola. Eles assumiram o roubo e receberam voz de prisão.



Uma testemunha do roubo reconheceu os suspeitos e o carro utilizado na ação. Todos foram encaminhados para a delegacia da cidade.