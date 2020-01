Novos conselheiros tutelares passam por capacitação

Iniciou na última terça-feira (07) a capacitação dos novos conselheiros tutelares de Arapongas, que foram eleitos durante pleito realizado em outubro de 2019. Tal atividade solicitada através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e disponibilizada pela Prefeitura Municipal tem sido executa com cinco módulos, em um total de 30 horas/aula. Além de noções básicas sobre legislação, com foco no Estatuto da Criança e do Adolescente, os conselheiros receberão informações acerca das atribuições do Conselho Tutelar, bem como a importância do papel desses profissionais, a relação do conselho tutelar com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (poder judiciário, ministério público, poder executivo, organizações não governamentais, entre outros), além de demais temas de relevância.

Além dos conselheiros tutelares eleitos como titulares, a capacitação foi aberta também aos conselheiros tutelares eleitos como suplentes, conselheiros do CMDCA e outros órgãos que integram o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.

Para a secretária de Assistência Social e atual presidente do CMDCA, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, a capacitação ofertada visa o aprimoramento e reforço na atuação dos conselheiros junto ao órgão. “É uma forma de preparar os conselheiros tutelares para que possam atender cada vez melhor nossas crianças e adolescentes, zelando por seus direitos. Aqueles que já exercem a função terão a chance de aprimorar seus conhecimentos e, para aqueles que estão iniciando seu primeiro mandato, é a oportunidade de adquirirem conhecimentos mais específicos à função”, afirmou.

Os Conselheiros Tutelares Titulares (gestão 2020/2024) tomarão posse efetiva de seus cargos nesta sexta-feira (10), às 8h00, em cerimônia a ser realizada na sede do Conselho Tutelar, situada na Rua Pombas, 965 – Centro.