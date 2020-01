Estão abertas as matrículas para o Projeto Crescer

O Projeto Crescer, da Casa do Bom Menino de Arapongas, já está recebendo matrículas para 2020. O projeto destina-se a atender estudantes do quinto ano da rede municipal (no Projeto Crescer I, somente no período vespertino) e do 6º. ao 8º. Ano, da rede estadual, Projeto Crescer I e II.

Para a matrícula, são necessários os seguintes documentos: boletim escolar de 2019 (mês de dezembro), declaração de matrícula escolar de 2020, uma foto 3x4 atual, fotocópia de RG e CPF do aluno, da certidão de nascimento e do comprovante de renda de todos os moradores da casa (holerite atual). Também é necessário providenciar fotocópias da conta de luz atual, do CPF e do RG do responsável pela matrícula e do RG e CPF dos pais do aluno. O horário para as matrículas é das 7h30 às 16h45, na Rua Pato Bravo, 197, Jardim Cultura.

Desde 2005, mais de três mil meninos e meninas já receberam assistência social e educação integrada através do Projeto Crescer. São crianças e adolescentes de famílias com renda mensal de até três salários mínimos. Em 2019, 690 alunos participaram do Projeto, que funciona no contraturno e oferece oficinas pedagógicas (Português, Matemática, Cidadania, Inglês, Espanhol, Informática, Tarefa, Educação Física e Treino Neurocognitivo) e oficinas culturais (Canto, Coral, Capoeira, Dança, Flauta Doce, Teclado, Teatro e Fanfarra) e Oficina de Chocolate para os 9ºs anos. Além das atividades pedagógicas, culturais e esportivas, os alunos têm café da manhã, almoço e café da tarde, tudo sem custo para as famílias.



O Projeto Crescer é mantido através de contribuições individuais, contribuições mensais e patrocínios de várias empresas através da Lei Rouanet.