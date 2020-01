Grupamento ambiental de Arapongas totaliza 605 atendimentos em 2019

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) divulgou nesta quarta-feira (08) o relatório de atividades referentes à atuação do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) durante 2019. Ao longo de todo o ano, foram registrados 605 atendimentos.

Entre os destaques constam fiscalizações de locais com disposição e descarte de resíduos sólidos, contaminações hídricas, queimadas, desmatamento, maus tratos de animais, posse irregular de pássaros silvestres, entre outros. “No ano passado, houve também o aumento considerável nas ocorrências envolvendo a captura de animais silvestres no perímetro urbano, entre eles, capivaras, lagartos, tatus, ouriços e gambás. Vale salientar que a atuação do GDA conta com a parceria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para melhor eficácia na prestação dos serviços”, enfatiza o secretário de Segurança Pública, Paulo Argati.

Existente desde 2011 em Arapongas, o GDA busca através das fiscalizações o monitoramento e ações pontuais no combate a crimes ambientais e demais formas de agressões ao meio ambiente.

“O GDA executa ações em todo o território de Arapongas, visando contribuir na gestão ambiental e no apoio a toda a população. Esperamos para esse ano um ritmo ainda mais produtivo de trabalho”, diz Argati.

Em casos de irregularidades ambientais e demais informações, a população pode entrar em contato através do telefone: 153(GUARDA MUNICIPAL), ou 3902-1194(MEIO AMBIENTE).