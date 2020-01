Homem rouba loja no centro de Arapongas e luta com policiais tentando fugir

Um homem foi preso no início da madrugada desta quarta-feira (08), na região central de Arapongas, depois de roubar uma loja na Rua Beija-Flor.

Após a denúncia de roubo, policiais militares realizaram patrulhamento na região e encontraram um homem com as mesmas características do ladrão, em atitude suspeita, próximo à Rua Pica-Pau. Dado a voz de abordagem, o homem correu na tentativa de fugir dos policiais, e enquanto corria, dispensou vários objetos, produtos do roubo, pelo caminho.



Ele foi alcançado pelos policiais, mas mesmo assim, não acatou a ordem de parada, entrando em luta corporal com os PMs. Na busca pessoal, foram localizadas várias moedas roubadas na loja. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade.