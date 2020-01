Mutirão voluntário realiza limpeza de veículos e maquinários públicos em Arapongas

Em ação voluntária, durante o recesso, funcionários da Prefeitura de Arapongas, do setor da Secretaria de Obras (Seodur) realizaram lavagens e lubrificação de 15 caminhões, além de maquinários e tratores. “Essa costuma ser uma ação rotineira, contudo, durante o recesso aproveitamos para reforçar esses serviços de limpeza e lubrificação desses veículos, tendo todos eles em bom estado de uso para a retomada dos serviços agora em janeiro. É importante cuidarmos desses veículos que contribuem com um importante trabalho em Arapongas”, disse o encarregado da frota, João Carlos Cardoso.

Ainda conforme ele, os caminhões são utilizados nos serviços de obras e manutenção de estradas rurais. Já os tratores e maquinários auxiliam em serviços de limpeza urbana, entre outros.

O vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani, aproveitou para parabenizar a iniciativa dos funcionários. “Vemos o comprometimento desses funcionários, cuidando do patrimônio público com zelo e responsabilidade. Com esse espírito de trabalho e amor pelo que fazemos, damos início ao nosso 2020”, acrescentou.