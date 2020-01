Retomadas as atividades na piscina do Centro Social Urbano, em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Esporte informa que foram retomadas nesta semana as atividades na piscina localizada no Centro Social Urbano (CSU). O cronograma acontece de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h, e conta com aulas de natação, hidroginástica e período livre para recreação.

Serão realizadas também as renovações e solicitações de carteirinhas, através de exames médicos que acontecem as terças-feiras, das 8h às 11h, no escritório ao lado da piscina. “Orientamos a população para que façam a renovação das carteirinhas, que têm validade de seis meses, e também aqueles que querem aderir à carteirinha que procurem o escritório anexo à piscina do CSU, no dia e hora informados, para consulta com o médico. Acreditamos que por ser um período de férias e calor, muitos irão até o local, por isso queremos proporcionar momentos agradáveis, na mais perfeita ordem e segurança para todos”, disse o secretário de Esporte, Altair Sartori.

Para a solicitação de novas carteirinhas é necessária a apresentação de RG e foto 3x4. Menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria de Esporte, pelo telefone 3902-1114.

Confira o cronograma de atividades:

AULAS DE HIDROGINÁSTICA: Segunda e quarta

HORÁRIOS: 8h45min às 9h30min/ 9h30min às 10h15min/16h45min às 17h00

AULAS DE NATAÇÃO: Segunda e quarta

HORÁRIOS: 10h15min às 11h00/ 14h00 às 14h45min/ 14h45min às 15h30min/ 15h30min às 16h15min

AULAS DE NATAÇÃO: Terça e quinta

HORÁRIOS: 8h45min às 9h30min/ 9h30min às 10h15min/ 10h15min às 11h00/ 14h00 às 14h45min/ 14h45min às 15h30min/ 15h30min às 16h15min/ 16h15min às 17h00.

TODA SEXTA-FEIRA: Livre para recreação. Apenas mediante a carteirinha de utilização em mãos.