Inscrições para Torneio 1º de Maio de Arapongas serão abertas amanhã

Começam amanhã (08), as inscrições para o Torneio 1º de Maio e também do Campeonato Master e Campeonato Rural de Arapongas. As fichas de inscrições e os regulamentos das competições devem ser retirados na recepção da Secretaria de Esporte ou pelo site www.arapongas.pr.gov.br/esporte.

As disputas do Torneio 1º de Maio – considerado o maior evento de futebol amador do interior do Brasil, acontecem nos dias 19,21 e 26 de abril nos campos do CSU e Sesi. Já a grande final será no Estádio Municipal José Chappin (Estádio dos Pássaros), no dia 1º de maio.

O Campeonato Rural será no dia 26 de janeiro, nos campos da área rural, seguido do Campeonato Master que acontece no dia 9 de fevereiro, com partidas disputadas no CSU e Estádio Municipal.

Maiores informações podem ser obtidas pessoalmente na Secretaria de Esporte ou pelo telefone: 3902-1114.