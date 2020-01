Inscrições para o Concurso Público seguem até o dia 27 de janeiro

Abertas na última sexta-feira (03), as inscrições para o concurso público a ser realizado no município de Arapongas seguem até o dia 27 de janeiro (23h59min - horário de Brasília).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do site da Fundação Fafipa, acessando: https://www.fundacaofafipa.org.br/

TAXAS

As taxas possuem valores de R$ 60,00 (para vagas de Ensino Fundamental); R$ 80,00(para as vagas de Ensino Médio) e R$ 120,00(para as vagas de Nível Superior), devendo ser pagas por boleto bancário.

VAGAS E SALÁRIOS

As oportunidades disponíveis são de nível fundamental, médio e superior. O edital nº 87/2019 visa preencher 218 vagas do quadro geral. Já o edital nº 88/2019, dispõe de vagas para Guarda Municipal Masculino (4) e Guarda Municipal Feminino (1).

Os cargos serão exercidos em jornadas semanais de 20h a 40h, com salários entre R$ 1.174,73 a R$ 15.973,31.

PROVAS

O concurso público contará com classificação por meio de Prova Objetiva, com previsão de ocorrer em 8 a 15 de março de 2020, conforme cada edital. As demais etapas constam de Prova Prática e Títulos, Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica, Exame de Saúde e Antropométrico, Pesquisa Social e Curso de Formação de Guarda Municipal.

LOCAL

Será anunciado assim que definido o número de inscritos. Outras informações podem ser obtidas através do telefine: (44) 3422-9352 - FUNDAÇÃO DE APOIO À UNESPAR - CAMPUS PARANAVAÍ. Email: candidato@fundacaounespar.org.br

Confira as vagas:

Auxiliar de Cuidador (1); Auxiliar de Serviços Gerais (10); Auxiliar de Serviços Gerais em Cemitério (2); Confeiteiro (1); Cozinheiro (15); Jardineiro (1); Marceneiro (1); Motorista I (3); Motorista II - Caminhão (2); Motorista II - Ônibus (3); Operador de Máquina Automotiva de Grande Porte (4); Padeiro (1); Pintor de Sinalização Viária (2); Vigilante Municipal (5); Agente Administrativo (2); Agente Comunitário de Saúde (9); Agente de Combate às Endemias (4); Atendente de Farmácia (1); Atendente Social (1); Auxiliar de Biblioteca (1); Auxiliar de Enfermagem (5); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Condutor de Ambulância (1); Cuidador 30h (10); Cuidador 40h (2); Fiscal Ambiental (1); Instrutor de Programas - Informática Básica (1); Instrutor de Trabalhos Manuais (2); Operador de Som Iluminação e Imagem - Sonorização (1); Orientador Social (3); Protético; Professor (25); Professor de Educação Infantil (20); Secretário de Documentação Escolar (1); Técnico em Enfermagem (5); Técnico em Laboratório de Análises Clínicas (1); Técnico em Saúde Bucal (1); Técnico em Tecnologia da Informação - Manutenção em Equipamentos de Informática (1); Técnico em Tecnologia da Informação - Redes e Comunicação de Dados (1); Técnico em Vigilância Sanitária 30h (1); Técnico em Vigilância Sanitária 40h (1); Telefonista (1); Advogado (1); Arquiteto (1); Assistente Social (1); Analista de Tecnologia - Redes e Comunicação de Dados (1); Bibliotecário (1); Enfermeiro (1); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Eletricista (1); Farmacêutico (2); Farmacêutico Bioquímico (1); Fisioterapeuta (3); Fonoaudiólogo 20h (1); Fonoaudiólogo 30h (1); Historiador (1); Maestro (1); Médico - Clínico Geral (10); Médico - Pediatria (1); Médico Psiquiatria (2); Médico - Ginecologia e Obstetrícia (1); Médico Plantonista (10); Médico Veterinário Sanitarista (1); Nutricionista (2); Odontólogo 20h (2); Odontólogo 40h (2); Odontólogo - Endodontia (1); Professor - Educação Física (3); Psicólogo 20h (1); Psicólogo 30h (1) e Técnico Esportivo (2).

Para Guarda Municipal: Masculino (4) e Feminino (1).