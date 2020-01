Prefeitura de Arapongas inicia distribuição dos carnês do IPTU

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Finanças, informa que já começou a distribuição dos carnês referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020, bem como dos carnês da Taxa de Alvará de Licença e do ISSQN Profissional Qualificado. O percentual de reajuste para IPTU, Taxa de Alvará e ISSQN Profissional Qualificado é de 2.72%.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista poderão fazê-lo até o dia 10 de fevereiro com desconto de 10%. Outra possibilidade para pagamento em cota única é até o dia 10 de março, porém com 7% de desconto. O contribuinte que preferir poderá ainda dividir em dez parcelas mensais, sem desconto, sendo que a primeira parcela também vence no dia 10 de março.

A Secretaria de Finanças reforça ainda que os contribuintes que não receberem o carnê até a data de vencimento devem procurar o Departamento de Tributação da Prefeitura e retirar a segunda via sem custo. “Outra possibilidade é imprimir os boletos a partir do site da Prefeitura (www.arapongas.pr.gov.br). Entre IPTU, Taxa de Alvará e ISSQN Profissional Qualificado, estão sendo distribuídos 63.853 carnês”, afirma Orlando Bieleski, diretor de Tributação da Prefeitura.

Ao contrário dos demais tributos, que seguem para o Estado e a União, revertendo pequena parcela para a Prefeitura, o IPTU fica integralmente no município, bancando obras e serviços para a coletividade.