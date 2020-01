Policial encontra bebê que ajudou a salvar de engasgamento em Arapongas; assista

Sentimento de satisfação pelo dever cumprido. Dessa forma, o soldado da polícia militar de Arapongas Diego Olancsuk Galvão, resumiu a emoção de se encontrar com o bebê recém-nascido salvo por ele na última sexta-feira (03).



O policial conseguiu auxiliar, por telefone, o pequeno João Guilherme, de apenas 16 dias de vida, que havia se engasgado enquanto mamava. As orientações foram feitas para o pai da criança, Joel Batista Leão, enquanto uma viatura se deslocava até o endereço da família, no Jardim do Sol. “Foi um momento de desespero. Ele desfaleceu no meu colo, ficou com o corpinho mole e a boquinha roxa. Minha esposa conseguiu ligar para o 190 e colocou o telefone no viva voz”, lembra o pai do bebê.



A ligação para o 190 aconteceu no início da madrugada da última sexta-feira. Ouça como foi o atendimento:





A mãe da criança, Adriana Martins Leão, disse que o soldado dava as instruções e o marido fazia as manobras. Ela não conseguia ajudar por causa do desespero. “Ver meu filho naquela situação me deixou desesperada, eu achei que eu ia morrer naquela hora. Enquanto meu marido fazia conforme o soldado ensinava no telefone, o neném começou a voltar. Foi um alívio”, conta a mãe.

Quando os policiais chegaram na residência, a criança já estava consciente e fora de risco. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi até o local para examinar a criança, e constatou que ela estava bem e fora de perigo. “Embora esse tipo de ocorrências seja tratada geralmente pelos bombeiros, a polícia militar está sempre preparada para atender a comunidade em todo tipo de necessidade. Fica o alerta também sobre a questão de trotes, porque em um caso como este, o tempo é fundamental para conseguir salvar uma vida. Se as linhas ficarem ocupadas com ligações que não são de emergência, quem realmente precisa, pode ter o atendimento comprometido”, destaca soldado Galvão.



“Essa foi a segunda vez em que pude ajudar uma criança engasgada, fazendo as orientações através do atendimento de emergência. Poder encontrar o bebê e ver que ficou tudo bem, me traz muita alegria, é muito gratificante”, finaliza o policial.

Assista ao vídeo do encontro: