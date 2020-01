Indivíduos são presos pela GM por dano ao patrimônio público, em Arapongas 

A Guarda Municipal de Arapongas prendeu na noite de ontem (4), três maiores de idade e um menor de idade por dano ao patrimônio público. Os quatro indivíduos estavam na Avenida Arapongas danificando e vandalizando placas do sistema rotativo. As equipes da GM abordaram os mesmos na Praça da Igreja Matriz e verificaram que haviam sido danificadas as placas conforme fotos retiradas do local.

Os indivíduos assumiram que estavam em conjunto no ato de vandalismo. Foi dada voz de prisão aos 3 maiores de idade, sem a necessidade de uso de algemas, pois todos foram colaborativos com a condução até a delegacia. Já o menor, foi encaminhado até a DP para as devidas providências, quando foi feito contato com a mãe do menor, que se prontificou a comparecer na 22° SDP.

O delegado fechou o caso como dano ao patrimônio público e corrupção de menor, devido os indivíduos terem alegado ter ingerido bebida alcoólica junto do menor, além de arbitrar fiança de um salário mínimo para cada um.