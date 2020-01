Homem é preso com drogas escondidas na cueca em Arapongas

O Grupo de Apoio Tático (GAT) da Guarda Municipal de Arapongas, prendeu um homem na tarde de ontem (04), por tráfico de drogas, na zona leste da cidade. As porções de entorpecentes estavam escondidas dentro da cueca do suspeito.

A equipe estava em patrulhamento pelo Conjunto San Rafael V, quando avistaram um rapaz já conhecido no meio policial e deram voz de abordagem. Nas buscas pessoais, foram localizadas 03 porções de maconha e 01 porção de cocaína, guardadas dentro da cueca, pesadas posteriormente 42,8 gramas 01 grama respectivamente.

Diante a situação, os agentes decidiram realizar buscas na residência do suspeito, com apoio da equipe Canil/GM.



Na residência foram encontrados, dentro do liquidificador na cozinha, 18 porções de cocaína pesando 17,5 gramas e dentro da geladeira mais 11 porções de substância com as características de maconha pesando 210 gramas.



Ainda nas buscas na casa, foi localizado a quantia de R$184 em cédulas trocadas. O suspeito assumiu a traficância e revelou que vendia cada porção indiferente de qual droga, no valor de R$50. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia da cidade.