Polícia Militar registra quatro furtos entre sexta e sábado, em Arapongas

Quatro furtos foram registrados entre a tarde de sexta-feira (3) e madrugada de sábado (4), em Arapongas. De acordo com a Polícia Militar (PM), os crimes aconteceram nos bairros Cidade Jardim, Vila Bernardes, no centro e no distrito de Aricanduva.

O primeiro furto foi registrado pela PM por volta das 15h15. Uma casa na Rua Alfaiati foi arrombada e do interior levado um secador de cabelo, uma prancha de cabelo, máquina de cortar cabelo, televisão, carregador de celular e um par de tênis.

Mais tarde, por volta das 18h30, a PM foi até a Rua Caiapó, onde uma residência teve a janela arrombada por bandidos que levaram uma televisão, um videogame e um celular.

Na madrugada deste sábado (4), um estabelecimento comercial foi arrombado. Os bandidos usaram um Renault Logan para arrebentar a porta de vidro e furtaram uma televisão.

Por volta das 4h30, a polícia foi acionada outra vez para atender uma ocorrência na Rua Batuquira, onde ladrões arrombaram uma janela e levaram uma televisão, uma bicicleta e dois relógios de pulso.