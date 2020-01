PM de Arapongas registra 5 furtos na quinta-feira

A polícia militar de Arapongas atendeu a 5 ocorrências de furto na quinta-feira (02). Em todas as ocorrências, os locais foram arrombados e diversos objetos foram levados.

Na área rural da cidade, um barracão foi invadido e foram levados 60 metros de fios de energia, além de diversas ferramentas. O portão da propriedade foi arrombado para que os bandidos entrassem.



Em outra situação, no Jardim San Rafael V, cadeados dos portões de uma casa em construção estavam estourados e uma porta de vidro estava arrobada. Vários objetos e ferramentas foram roubados.



Na Vila São João, uma moradora acionou a polícia militar depois de voltar para casa e perceber que o local havia sido arrombado. Ela contou aos policiais que se ausentou por cerca de 30 minutos, e quando voltou, percebeu que ladrões haviam levado notebook, relógio e até uma viola.



Na Vila Zanin, outra casa foi invadida por ladrões. De acordo com a polícia militar, o dono da casa estaria viajando, deixando uma cunhada responsável por cuidar do local. Ao chegar no local, ela percebeu que a casa estava arrombada, toda revirada e uma televisão havia sido levada.



Em outro caso, na Vila Araponguinha, o morador viajou no dia do réveillon, e ao retornar ontem (02), notou que a porta da cozinha estava arrombada, e do interior da residência foi furtado duas caixas de bijuterias e um notebook.



Em todos os casos os policiais fizeram as orientações necessárias as vítimas. Até o momento, ninguém foi preso.