Policial orienta pai por telefone e salva a vida de bebê engasgado, em Arapongas

Policiais militares de Arapongas conseguiram auxiliar, por telefone, um bebê recém-nascido que havia se engasgado. As orientações foram feitas para o pai da criança, enquanto uma viatura se deslocava até o endereço da família, no Jardim do Sol.

A ligação aconteceu no início da madrugada de hoje (03). O pai da criança acionou o telefone de emergência 190, informando que o filho, de apenas 16 dias de vida, estava engasgado com leite. O policial enviou uma viatura até o local, enquanto fazia por telefone as orientações para que o pai tentasse desengasgar a criança.

Quando os policiais chegaram na residência, a criança já estava consciente e fora de risco. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi até o local para examinar a criança, e constatou que ela estava bem e fora de perigo.