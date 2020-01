Inscrições para concurso público de Arapongas estão abertas

Começam hoje (03) as inscrições para o esperado concurso da prefeitura de Arapongas. São 223 vagas disponíveis de nível fundamental, médio e superior, com cargos que serão exercidos em jornadas semanais de 20h a 40h, com salários entre R$ 1.200 a R$ 15.900. Também estão abertas as inscrições para vagas de nível médio para guarda municipal. São 4 vagas masculinas e 1 vaga feminina, com salário de R$ 2.726,18.

O período para a realização das inscrições começou às 08h de hoje, e segue até às 23h59 do dia 27 deste mês, através do site www.fundacaounespar.org.br.

As taxas custam de R$ 60 a R$ 120, dependendo da vaga desejada, pagas por boleto bancário. Haverá classificação por meio de prova objetiva, com previsão de ocorrer em 8 a 15 de março, conforme cada edital. As demais etapas constam de prova prática e títulos, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exame de saúde e antropométrico, pesquisa social e curso de formação de guarda municipal. Este certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado. Confira as vagas:

Vagas para Ensino Fundamental

Valor da inscrição: R$ 60

Salários de R$ 1.203 a R$ 1.995



01 vaga



Aux. de cuidador, confeiteiro, jardineiro, marceneiro, padeiro.



02 vagas



Aux. serviços gerais (cemitério), motorista II (caminhão), pintor (sinalização viária).



03 vagas



Motorista I e motorista II (ônibus)



04 vagas



Operador de máquina automotiva, vigilante municipal.



10 vagas



Aux. serviços gerais (1 PNE)



15 vagas



Cozinheiro (1PNE)



Vagas para Nível Médio

Valor da inscrição: R$ 80

Salários: de R$ 1.203 a R$ 3.959



01 vaga



Telefonista, téc. em vigilância sanitária (40h), téc. em vigilância sanitária (30h), téc. em tecnologia da informação (manutenção), téc. em tecnologia da informação (redes e comunicação), téc. em saúde bucal, téc. em laboratório de análises clínicas, secretário de documentação escolar, operador de som, iluminação e imagem, instrutor de programas, fiscal ambiental, condutor de ambulância, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de biblioteca, atendente social, atendente de farmácia.



02 vagas



Agente administrativo, cuidador, instrutor de trabalhos manuais.



03 vagas



Orientador social



04 vagas

Agente de combate a endemias



05 vagas



Auxiliar de enfermagem (1 PNE)



Tec. em enfermagem (1PNE)



09 vagas



Agente comunitário de saúde (1PNE)



10 vagas

Cuidador (1PNE)



20 vagas



Professor educação infantil (1PNE)



25 vagas



Professor (2 PNE)





Vagas para Nível Superior

Valor da inscrição: R$ 120

Salários: de R$ 1.586 a R$ 15.973



01 vaga



Advogado, arquiteto, ass. social, analista de tecnologia, bibliotecário, enfermeiro, eng. agrônomo, eng. civil, eng. eletricista, farmacêutico bioquímico, fonoaudiólogo (30h), fonoaudiólogo (40h), maestro, médico pediatra, médico ginecologista, médico veterinário, dentista (endodontia), psicólogo (30h).



02 vagas

Técnico esportivo, dentista (40h), dentista (20h), nutricionista, médico psiquiatra, farmacêutico.



03 vagas



Fisioterapeuta, professor de educação física.



06 vagas



Psicólogo



09 vagas

Médico plantonista, médico clínico geral.