Guarda Municipal de Arapongas prende rapazes que portavam drogas e munições

O Grupo de Apoio Tático (GAT) da Guarda Municipal de Arapongas, prendeu duas pessoas na noite de ontem (31), na Rua Gavião Velho, no Conjunto Flamingos. Foram apreendidas drogas e munição.

Durante patrulhamento no local, a equipe avistou um veículo com elementos já conhecidos no meio policial e que estava em atitude suspeita. Foi realizada a abordagem, e durante a revista pessoal, foram encontrados 03 porções de cocaína pesando 02 gramas aproximadamente, dois pontos de LSD e uma porção de maconha pesando aproximadamente 04 gramas. Também foram localizados dois pedaços de ecstasy e ainda outras duas porções de maconha, pesando aproximadamente 10 gramas.



A equipe foi até a casa de um dos abordados para verificar se havia mais material ilícito no local, e ali a equipe encontrou 10 munições de pistola calibre 09mm, dois estojos deflagrados do mesmo calibre e 01 munição de calibre 38. Os rapazes abordados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia da cidade.