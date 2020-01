Presos da cadeia pública de Arapongas tentaram fugir durante a madrugada do ano novo.

De acordo com a polícia, por volta das 4h da manhã desta quarta-feira (01), os presos cerraram os trilhos do pátio de sol e tentaram fugir, mas os agentes penitenciários perceberam a tentativa e conseguiram conter os detentos.



A polícia militar foi acionada e esteve no local, mas a situação já estava controlada. Não houve fuga.