Mulher é presa após ameaçar matar homem com faca, em Arapongas

Uma mulher de 40 anos foi presa após ameaçar matar um homem com uma faca, na tarde de segunda-feira (30), na Rua Ariramba Vermelho, no Jardim Aeroporto, em Arapongas. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem pediu ajuda à equipe, pois havia uma mulher tentando lhe matar.

No local a polícia se deparou com a mulher alterada e armada com uma faca na cintura. A mulher acatou a ordem da PM e jogou a faca no chão, contudo, ficou alterada e ameaçou a equipe após receber voz de prisão. Ela foi encaminhada à delegacia. A polícia não informou qual a relação entre o casal ou se eles têm grau de parentesco.