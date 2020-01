O Corpo de Bombeiros de Arapongas atendeu, no início da noite de ontem (29), um incêndio em residência na Rua Rolinhas.



A casa ficou completamente destruída pelas chamas. Ninguém ficou ferido, mas o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender 3 pessoas, moradores da casa, que estariam em crise nervosa no local.



As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.