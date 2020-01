UPA de Arapongas e Pronto Atendimento 24 horas registram grande procura no fim de ano

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Jardim Caravelle, e o Pronto Atendimento 24 Horas Alberto Esper Kallas, na Vila Industrial, estão registrando grande procura por parte da população neste período de final de ano. Para se ter uma ideia, no período de 21 a 26 de dezembro, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, houve 2.309 atendimentos na UPA e 1.166 no 24 Horas.

Em ambos os locais, os maiores fluxos de pacientes ocorreram na última quinta (26), sendo registrados 604 atendimentos na UPA e 302 no 24 Horas. “Tivemos o registro de muitos casos de urgência, além de situações de menor gravidade. No ano passado, ainda sem a reabertura do 24 Horas, registramos um menor fluxo de atendimentos aqui na UPA”, explica o gerente, Givanildo Berbet.

As demais Unidades de Saúde, entre elas, UBS’s e Pronto Atendimento 18 Horas retomam normalmente as atividades no dia 06 de janeiro(segunda-feira).