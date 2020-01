Guarda Municipal Ambiental captura filhotes de gambá em Arapongas

O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal de Arapongas, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou, nesta semana, o recolhimento de 7 filhotes de gambás, que estavam no quintal de uma residência na região do Conjunto Flamingos.

Ao chegar ao local, os agentes perceberam que os filhotes estavam tentando mamar na mãe que já estava morta.

Com as condições climáticas e a morte da mãe, havia sérios riscos aos filhotes, e um deles já estava morto.

A equipe recolheu os filhotes que receberam avaliação e tratamento necessários, sendo posteriormente encaminhados para o Instituto Ambiental do Paraná (IAP).