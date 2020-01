Funcionários da Romera realizam protesto em frente a empresa

Um grupo de cerca de 20 ex-funcionários da varejista Romera, de Arapongas, realizou uma manifestação em frente a sede da empresa na manhã desta quinta-feira (26).



A polícia militar (PM) foi acionada por representantes da empresa para conter o protesto, que correu pacificamente, sem registros de maiores problemas.



Os funcionários exigem pagamentos de salários atrasados e também de acertos trabalhistas, que aguardam há mais de um ano. A empresa enfrenta um processo de recuperação judicial.



Um representante da Romera esteve no local conversando com os manifestantes, que pouco tempo depois, deixaram a empresa.



A reportagem tentou contato com a Romera pelo telefone, mas ninguém atendeu as ligações.