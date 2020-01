Presos tentam fugir da cadeia pública de Arapongas

Presos tentaram fugir na madrugada desta quarta-feira (25), da cadeia pública de Arapongas. A ação foi percebida pelos agentes carcerários que solicitaram apoio da Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal (GM).

Segundo a GM, a equipe recebeu informação de que os presos já haviam serrado dois trilhos do pátio e o cadeado do portão que fica em frente às celas. As equipes fecharam as ruas e cuidaram da parte externa até chegada de um soldador para realizar os devidos reparos dos trilhos do pátio.

Após o conserto, todos os presos foram realocados as suas celas. O número de detentos envolvidos na tentativa de fuga não foi informado.