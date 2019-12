Samu Arapongas atende pedido de cartinha de Natal de criança 

Na tarde de hoje (24) a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Arapongas, realizou a entrega de Material escolar, cesta básica, cesta de natal, fraudas e caixas de leites, em atendimento há uma cartinha enviada por Victor Hugo de 10 anos na base do Samu, após o recebimento da cartinha toda a equipe se mobilizou para comprar os produtos pedidos, haja visto que chamou a atenção que a criança não pediu brinquedos, todos o pedidos dele foi atendido, e além dos pedidos da cartinha, Vitor recebeu um uniforme do Samu e pode conhecer as viaturas de perto, que também era um pedido do garoto.



A foi mobilizado até o pessoal de folga para poder fazer a entrega e poder conhecer Vitor Hugo. Segundo o Coordenador do Samu Arapongas o Enfermeiro Carlos Eduardo, Foi emocionante e gratificante poder atender a um pedido tão singelo de uma criança, e também ver o espírito natalino da equipe do Samu de Arapongas que não mediram esforços para nos unir e realizar a compra dos pedidos Vitor.