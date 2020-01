Uma pessoa morre e cinco ficam feridas em acidente na PR-444

Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo três veículos na tarde desta segunda-feira na PR-444, no km 22 em trecho que passa pelo município de Arapongas. Segundo informações do posto da PRE de Rolândia, outras cinco pessoas ficaram feridas. A informação inicial é o acidente envolveu um Meriva, uma caminhonete Saveiro e um Prisma. As vítimas foram encaminhadas ao Honpar de Arapongas com apoio aéreo.

A colisão ocorreu por volta das 18 horas e até as 20h30 as equipes da PRE se mantinham no local do

acidente. O trânsito foi parcialmente interditado.

Informações iniciais, ainda não confirmadas pelas autoridades de trânsito, apontam que um dos veículos envolvidos fazia uma ultrapassagem no momento do acidente.

Um homem de 65 anos, condutor do Prisma, morreu no local. Outras três pessoas que estavam no carro sofreram ferimentos leves. Também ficaram feridos outras duas pessoas que seguiam no Meriva.