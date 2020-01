Arapongas garante R$ 2 mi para recape da Rouxinol

Mesmo no período de recesso e de preparativos para as festas de fim de ano, o prefeito Sérgio Onofre continua correndo atrás de recursos para Arapongas. No início da tarde desta segunda-feira (23), ele assinou na superintendência da Caixa Econômica Federal (CEF), em Londrina, a documentação para liberar mais R$ 2 milhões para o município.

“É outra conquista que merece ser festejada, pois com esses recursos vamos fazer o recape asfáltico da Rua Rouxinol, uma das mais importantes vias da nossa cidade, que liga a área central aos bairros da Zona Sul”, afirmou o prefeito.Sérgio Onofre lembrou que os recursos foram viabilizados em Brasília por intermédio do deputado federal Felipe Barros.

“Ele tem sido um parlamentar presente, seja na Amepar, onde sempre busca se inteirar e defender as demandas municipalistas, seja no contato direto com cada prefeito. Nossa gratidão ao Felipe por nos ajudar com essa importante conquista para Arapongas”, prosseguiu o prefeito.O vice-prefeito e secretário de Obras Jair Milani informou que os recursos liberados através da emenda de autoria de Felipe Barros vão permitir o recape asfáltico do trecho localizado na altura do Pronto Atendimento 24 Horas até a rotatória localizada em frente ao aterro sanitário. “Portanto, a obra vai cobrir uma boa parte da Rouxinol, beneficiando milhares de pessoas que se utilizam dessa via todos os dias”, destaca Milani. A atual administração também já finalizou a pavimentação e drenagem no prolongamento da Rua Rouxinol até o acesso da Colônia Esperança. São 1.337 metros de extensão, num investimento de R$ 2,3 milhões.