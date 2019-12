PM registra três furtos em Arapongas no domingo

Um dos casos aconteceu no Parque Veneza, no final da tarde de ontem (23), onde um vizinho percebeu uma movimentação estranha em uma construção e acionou a polícia.

A chegar ao local, a equipe policial encontrou um rapaz já conhecido no meio policial, com uma mochila nas costas, em atitude suspeita. Ao ser abordado e revistado, foram encontrados materiais furtados da obra dentro da mochila, como fios elétricos e ferramentas. O proprietário do local reconheceu o material furtado e informou aos policiais que a janela frontal da construção estaria arrombada. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade.



Outro local alvo de furto neste domingo, foi uma chácara na zona rural da cidade. De acordo com o proprietário do local, ao chegar em seu barracão, ele se deparou com o alambrado cortado, fios e o relógio padrão de energia elétrica levados. Alguns vizinhos teriam informado que viram um homem em um veículo fiat strada cor branca, furtando os objetos do local.



Ainda neste domingo, no início da noite, uma mulher acionou a PM após perceber que a casa havia sido invadida pois encontrou a porta arrombada. Do interior da casa, diversos aparelhos eletrônicos, joias e perfumes foram furtados. Os ladrões não foram encontrados.