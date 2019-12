Guarda Municipal de Arapongas realiza entrega de brinquedos

O Papai Noel azul marinho da Guarda Municipal de Arapongas, realizou na manhã deste domingo (22), a entrega de brinquedos para crianças.

A equipe iniciou as entregas no Distrito de Aricanduva, onde varias crianças foram agraciadas com os presentes. O Papai Noel azul teve ajuda de Guardas Municipais e voluntários.



Na sequência, foram atendidas crianças dos bairros Bandeirantes, São Carlos, Araucária e Palmares, que tiveram suas cartinhas adotadas por vários GMs. As cartinhas pediram desde brinquedos até cestas básicas.



Os brinquedos foram arrecadados através de doações da comunidade, contando ainda com a colaboração da Unidade Básica de Saúde (UBS) da rua Pombas e atletas de corrida de rua de Arapongas.