Prefeitura divulga edital de concurso com cinco vagas para Guarda Municipal

A Prefeitura de Arapongas divulgou edital de concurso público com cinco vagas para a Guarda Municipal (GM). Conforme o documento, são quatro vagas de ampla concorrência para homens e uma para mulher.

Para os homens serão cobrados requisitos como ensino médio completo, idade máxima de 40 anos (no ato da inscrição),altura mínima de 1,65m (no ato do Exame, (no ato do Exame de Suficiência Física) e Carteira de Habilitação, categoria AB (no início do Curso de Formação, 2ª fase do Concurso).

Para as mulheres interessadas na vaga serão exigidos ensino médio completo, idade máxima de 40 (quarenta) anos (no ato da inscrição), altura mínima de 1,60m (no ato do Exame de Suficiência Física) e Carteira de Habilitação, categoria AB (no início do Curso de Formação, 2ª fase do Concurso).

Os aprovados terão direito a um salário de R$ 2.097,06, mais adicional de risco de vida (ARV) de R$ 629,12, totalizando R$ 2.726,18.

As inscrições serão abertas Das inscrições via internet às 08h do dia 03/01/2020 e segue até às 23h59min do dia 27/01/2020, por meio do site www.fundacaounespar.org.br.