Arapongas vai investir quase R$ 1 mi para pavimentação da Rua Jurutau

Com a presença de representantes da Caixa Econômica Federal, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, assinou na tarde da quinta-feira (19) o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União para a pavimentação na Rua Jurutau, no Jardim Bandeirantes. Trata-se de trecho entre a Rua Gaturamo-Bandeira, seguindo até as proximidades das Ruas Pavãozinho do Pará e Pavão, uma área de 19.141.57m² e pouco mais de 1,5km de extensão. O investimento total é de R$ 982.976,87, sendo R$ 955.000,00 de emendas parlamentares do ex-deputado federal Osmar Serraglio e contrapartida do município de R$ 27.976,87.

O prefeito reiterou a importância da obra, que dará maior reforço a outros investimentos de infraestrutura urbana. “Mais uma grande iniciativa concretizada. A pavimentação de trecho da Rua Jurutau vem se somar aos demais serviços de infraestrutura urbana, que têm dado uma nova cara para Arapongas. Vale reconhecer aqui toda a contribuição do nosso companheiro de longa data, Osmar Serraglio, ainda quando deputado federal, que nos agraciou com essa emenda parlamentar”, destacou Sérgio Onofre.

Também participaram o vice-prefeito Jair Milani, o gerente regional da Caixa Econômica, Olides Millezi Junior, supervisor de filial Governo, Wilton Onishi, e o gerente geral em Arapongas, Luiz Carlos Pedroso.