Homem é preso dirigindo bêbado em Arapongas

Um homem foi detido pela polícia militar de Arapongas ontem (19), após ser flagrado dirigindo alcoolizado em trecho urbano da BR 369 no município.

A equipe policial realizava patrulhamento pela Avenida Maracanã, quando foi abordada por diversas pessoas que relataram que havia um motorista, conduzindo um Fiat Stilo prata, dirigindo em zig zag e colocando a própria vida e a vida de outros em risco.



Em busca do suspeito, a equipe policial avistou um carro com as características passadas na Rua Tinguaçu, e um condutor visivelmente embriagado. Ele foi abordado e se negou a realizar o teste do etilômetro, mas assumiu que havia passado a noite toda em uma festa e consumido bebidas alcoólicas.



Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade.