Quadrilha de Apucarana é presa cometendo furtos em Arapongas

A Guarda Municipal de Arapongas prendeu ontem (19), quatro pessoas que faziam parte de uma quadrilha que cometia furtos em diversas lojas do comércio da cidade.

Foram detidos 3 homens e uma mulher, um dos homens foragido da justiça. Todos os detidos eram moradores de Apucarana.

Com eles, foram encontrados diversos itens, produtos do crime, como cosméticos, roupas, semi-jóias, alimentos entre outros. Um veículo Uno com placas adulteradas e chassi suprimido também foi apreendido.

Entre os diversos produtos recuperados, estavam peças de corte bovino, que juntas somavam mais de R$ 500.

Todos foram encaminhados para a 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas.