Concurso da prefeitura de Arapongas vai abrir 218 vagas

A Comissão Permanente de Concursos Públicos se reuniu na tarde desta quinta-feira (19), na Prefeitura de Arapongas, e validou os editais do concurso público a ser realizado no município. “É o último ato antes da publicação dos editais, nesta sexta-feira, no Diário Oficial e nos sites da Prefeitura de Arapongas e da Unespar”, afirmou Orlando Bieleski, presidente da Comissão.

Também participaram os advogados José Vitor Al Majida de Almeida Júnior e Newton Burger, presidente e conselheiro, respectivamente, da Subseção da OAB de Arapongas, o secretário de Administração, Valdecir Scarcelli, Henrique Filetti, Controlador, Fernanda Golas Trombini, enfermeira, Adriana Sirlei Rodrigues, fiscal de Ação Integrada, Mariana Alice Zanetti Alves, professora, Cláudia Rizzato Coutinho da Cruz, professora de Educação Infantil, e a diretora de Recursos Humanos da Prefeitura de Arapongas, Tieko Saito Pereira. “A presença de todos esses representantes, inclusive da OAB, ajuda a dar toda a transparência e seriedade possível na avaliação final dos editais, transparência e seriedade que queremos em todas as etapas do concurso”, assinalou o secretário Scarcelli.

Tieko Saito Pereira informou que com a publicação dos editais nesta sexta-feira serão abertas 218 vagas do quadro geral e 4 vagas para o cargo de Guarda Municipal, além do Cadastro de Reservas. A faixa salarial vai de R$ 1.203,94 (piso municipal) até R$ 9.991,51 (salário inicial para médico, podendo este ingressar, caso tenha pós-doutorado, já recebendo o valor de R$ 15.973,31).

A Comissão reafirmou que os editais serão divulgados através do Diário Oficial do município, que pode ser acessado pelo site www.arapongas.pr.gov.br. Também no site, os editais estarão disponíveis através do campo “Concursos”. Eles também serão divulgados do diário oficial impresso (Tribuna do Norte) e no site da Unespar, campus de Paranavaí.

Tanto os editais quanto a realização de todo o concurso estarão a cargo da Fundação de Apoio à Unespar, campus de Paranavaí. Todas as demais informações necessárias, como prazo e valor de inscrição, data das provas etc serão divulgadas nos editais.