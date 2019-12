Secretaria de Cultura de Arapongas encerra programação natalina nesta semana

Após um período de espetáculos culturais que encantaram o público e colaboraram para criar o clima propício para este período de festas natalinas, a Secretaria da Cultura convida a população para os dois últimos dias da programação Natal Luz 2019.

Na noite desta quinta-feira, dia 19, haverá apresentações de Auto de Natal pelo grupo teatral Três Pensantes e música com o Sensei Acústico, a partir das 20h30m no palco cultural ao lado do Museu de História e Artes de Arapongas.

Para amanhã, dia 20 e último dia da programação, será apresentada uma performance da Companhia de Reis Mineira, com participação especial do Grupo de Expressão Santa Clara, da Igreja São Francisco de Assis.

Em caso de chuva as atrações serão transferidas para o Mercado Municipal.

Casa do Noel e Iluminação de Natal

A “Casa do Noel” e a “Cozinha da Mamãe Noel” permanecem abertas até a próxima segunda-feira, dia 23 e a iluminação especial de Natal continuará acessa até meados da primeira quinzena de 2020.

Agradecimentos

A Secretaria da Cultura agradece a todos que colaboraram para o brilhantismo da festa, desde os funcionários até a população que esteve presente e prestigiou os cerca de 15 espetáculos realizados durante o período de duração da programação do Natal Luz 2019.

“A todos os nossos agradecimentos e boas festas”, reitera o secretário da Cultura Geison Corte