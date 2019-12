Um acidente no centro de Arapongas, entre as ruas Harpia com a Flamingos, envolveu quatro carros no começo da tarde desta quinta-feira (19). Um Golf colidiu com um Fiesta, que perdeu o controle e atingiu mais dois veículos estacionados.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar atendeu primeiro a ocorrência e registrou apenas uma vítima, que foi liberada no local.